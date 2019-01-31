В ДТП под Иркутском погибли 4 человека

Страшная авария под Иркутском. 4 человека погибли, пять пострадали. Среди них ребенок 4 лет.

Маршрутка следовала в Иркутск и врезалась в стоявший на трассе лесовоз. Столкновение произошло около семи часов утра.

ВОДИТЕЛЬ ЛЕСОВОЗА: На место в течение 15 минут прибыли машины скорой помощи и одна бригада медицины катастроф. Всех пострадавших доставили в Боханскую районную больницу. Двое из них сейчас в тяжелом состоянии, еще двое взрослых и ребенок в состоянии средней тяжести.

На месте работает съемочная группа программы «СЕЙ ЧАС». Все подробности в выпусках в 18.00 и 20.00 на нашем канале.