В Черемховском районе установлен водитель, скрывшийся с места автоаварии со смертельным исходом

Осознал свою вину и пришел в полицию. Так поступил виновник автомобильной аварии, который в селе Рысево насмерть сбил пешехода.

Это произошло 17 августа в половине одиннадцатого вечера на улице Центральная. Водитель совершил наезд на 36-летнего мужчину, от полученных травм он скончался до приезда медиков. С места аварии злоумышленник скрылся. При омсотре места происшествия полицейские обнаружили фрагменты лакокрасочного покрытия белого цвета. Спустя сутки виновник ЧП — 27 летний местный житель, сам пришел в отделение полиции и рассказал, что в тот вечер управлял автомобилем Honda Civic и сбил пешехода.