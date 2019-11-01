В Черемховском районе разыскивают водителя, который спровоцировал аварию и уехал

В Черемховском районе разыскивают водителя, который спровоцировал аварию и уехал

01.11.19

В среду утром на федеральной трассе возле села Худорожкино «Тойота Ленд Крузер» двигалась в сторону Красноярска. Встречный грузовик заехал за разделительную полосу и по касательной задел «Тойоту». В результате ее вынесло на встречку в лоб другой иномарке – «Тойоте Королле Филдер». В это время виновник ДТП уехал. В результате травмы получили три человека — пассажиры в каждой из иномарок и водитель «Филдера». Сейчас полицейские ищут скрывшегося. Всех, у кого есть какая-либо информация, просят обратиться по телефону 02.

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