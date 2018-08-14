В Черемхово пожарные спасли поджигателя

ЧП случилось на улице Загородняя — загорелся частный жилой дом. Из огня вывели мужчину и ликвидировали пламя на начальной стадии.

Позже выяснилось, сожитель хозяйки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег крышу и лег спать. Женщина, почувствовав запах дыма, выбежала на улицу, заметила пламя и вызывала спасателей. Жилое строение удалось спасти, пострадала крыша, она повреждена на площади 3 кв.м. Результаты проверки дознаватели МЧС передадут в правоохранительные органы.