В Черемхово пожарные спасли поджигателя
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В Черемхово пожарные спасли поджигателя

14.08.18

ЧП случилось на улице Загородняя — загорелся частный жилой дом. Из огня вывели мужчину и ликвидировали пламя на начальной стадии.

 

 

 

 

 

Позже выяснилось, сожитель хозяйки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег крышу и лег спать. Женщина, почувствовав запах дыма, выбежала на улицу, заметила пламя и вызывала спасателей. Жилое строение удалось спасти, пострадала крыша, она повреждена на площади 3 кв.м. Результаты проверки дознаватели МЧС передадут в правоохранительные органы.

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