В Черемхово поймали грабителя, напавшего на двух школьниц

Неизвестный подкараулил девочек в лесополосе, когда они возвращались после занятий, и сорвал с них украшения. Не исключено, что этот человек может быть причастен к еще одному грабежу. Под угрозой нанесения телесных повреждений он отобрал у жительницы Черемхова мобильный телефон. Задержанным оказался ранее судимый 37-летний местный житель. Вышел из тюрьмы в сентябре прошлого года.