В Черемхово поймали грабителя, напавшего на двух школьниц

В Черемхово поймали грабителя, напавшего на двух школьниц

20.05.19

Неизвестный подкараулил девочек в лесополосе, когда они возвращались после занятий, и сорвал с них  украшения. Не исключено, что этот человек может быть причастен к еще одному грабежу. Под угрозой нанесения телесных повреждений он отобрал у жительницы Черемхова мобильный телефон. Задержанным оказался ранее судимый 37-летний местный житель. Вышел из тюрьмы в сентябре прошлого года.

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