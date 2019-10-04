В Черемхово конфликт молодых людей закончился перестрелкой

Устроили перестрелку в городе среди бела дня. В Черемхово полицейские разбираются в конфликте двух групп молодых людей, в результате которого в больницу попали мужчины 32 и 19 лет с огнестрельными ранениями. Они находились в разных компаниях, между которыми завязалась драка со стрельбой. После оказания медпомощи молодые люди отправились домой, следователи выясняют причины и все обстоятельства произошедшего.