В центре Иркутска сгорел автомобиль

В центре Иркутска сгорел автомобиль21.08.19
Сгорел дотла на глазах у хозяина. Пылающий посреди города автомобиль сегодня днем привлек внимание десятков очевидцев. ЧП произошло в Иркутске на перекрестке улиц Пискунова и Депутатской. По предварительной информации, «Волгу» буксировали на тросе, при попытке завести машину взорвалось газобаллонное оборудование. Прибывшие пожарные быстро ликвидировали возгорание, однако автомобиль успел сгореть полностью.
No Comments so farJump into a conversation
No Comments Yet!You can be the one to start a conversation.