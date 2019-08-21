В центре Иркутска сгорел автомобиль

Сгорел дотла на глазах у хозяина. Пылающий посреди города автомобиль сегодня днем привлек внимание десятков очевидцев. ЧП произошло в Иркутске на перекрестке улиц Пискунова и Депутатской. По предварительной информации, «Волгу» буксировали на тросе, при попытке завести машину взорвалось газобаллонное оборудование. Прибывшие пожарные быстро ликвидировали возгорание, однако автомобиль успел сгореть полностью.