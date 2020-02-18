В Братске превышена предельно допустимая концентрация оксида углерода

В два раза превышена предельно допустимая концентрация оксида углерода в Братске. А также незначительные превышения по фенолу и фторид водороду. Это показали замеры, которые провела станция мониторинга атмосферного воздуха. Напомним, в понедельник жители города в соцсети выкладывали видео, на которых ничего не видно, кроме белого дыма. Люди писали, что в Братске стоит сильный, резкий запах. У многих начались приступы кашля. По словам синоптиков, в Братске еще с выходных сложились неблагоприятные погодные условия. Почти нет ветра.

Елена ТЕРЕЩУК, НАЧАЛЬНИК БРАТСКОГО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА:

Ветер слабый, ветер южного, юго-западного направления, который и способствует накоплению вредных примесей. Также на высоте наблюдается приземная инверсия, которая является задерживающим слоем для перемешивания воздуха в атмосфере.

Евгений ЗЕНКИН, УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР БРАЗа:

Завод отработал штатно, нормально. Все газоочистки работали, весь персонал работал. И те меры, которые они должны были принять, приняли. Все нормально.