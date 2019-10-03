В Братске мужчина зарезал мужа своей сестры

Житель Братска погибал на глазах людей, которые снимали это на видео, чтобы выложить в соцсети. В минувшую субботу истекающего кровью мужчину, который шел по тротуару, видели на проспекте Ленина в городе металлургов. Как стало известно, 37-летнему мужчине во дворе нанес ножевое ранение брат его жены. Как поясняет сам 28-летний нападавший, он хотел припугнуть зятя, который часто избивал его сестру. В итоге пострадавший скончался в больнице от кровопотери. Подозреваемого задержали по горячим следам, сейчас с ним работают следователи.