В Большом Луге возникла угроза подтопления

В Большом Луге возникла угроза подтопления

19.02.20

Перепад температур. Такова причина небольшого наводнения в Большом Луге. Там на реке Ханчин образовалась наледь. И вода пошла в частный сектор. Залило придомовую территорию и огород. Также немного подтопило дорогу. Сейчас сотрудники МЧС соорудили снежный вал. Вместе с железнодорожниками они работают над устранением последствий. Ситуация находится на контроле.

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