В Большом Луге возникла угроза подтопления

Перепад температур. Такова причина небольшого наводнения в Большом Луге. Там на реке Ханчин образовалась наледь. И вода пошла в частный сектор. Залило придомовую территорию и огород. Также немного подтопило дорогу. Сейчас сотрудники МЧС соорудили снежный вал. Вместе с железнодорожниками они работают над устранением последствий. Ситуация находится на контроле.