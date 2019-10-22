В Ангарске водитель сбил пенсионерку, переехал ее и скрылся

Жестокое видео из Ангарска. В городе нефтехимиков водитель «Сузуки» сбил пенсионерку. Все произошло накануне утром и попало в объектив камеры видеонаблюдения. То, что происходило дальше, выходит за пределы человеческого понимания. Из автомобиля вышел мужчина, скорее всего пассажир, и, не взглянув на зажатого под автомобилем человека, развернулся и ушел. В этот момент водитель сдал назад, вывернул руль и, уезжая, снова проехал по несчастной женщине. Благодаря свидетелям преступления автомобиль был найден в этот же день. А сегодня задержали и предполагаемого виновника. Им оказался 34-летний местный житель. Сейчас с ним работают полицейские. Он взят под административный арест на 15 суток. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавшая жива, но находится в больнице с травмами.