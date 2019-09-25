В Ангарске скончались пешеходы, которые во вторник пострадали при опрокидывании Subaru

Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Иркутской области. По предварительной информации, 29-летний водитель Subaru Legacy на высокой скорости не справился с управлением. Автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся. При выезде на тротуар Subaru сбил пешеходов. Их госпитализировали с различными травмами, позже они скончались. На месте происшествия также погибла пассажирка иномарки. Водитель и еще один пассажир получили незначительные травмы.