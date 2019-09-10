В Ангарске разыскивают подозреваемого в нападении на девочку

В Ангарске разыскивают подозреваемого в нападении на девочку

10.09.19

В Ангарске полиция ищет подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления в отношении 10-летней девочки. 6 сентября он напал на школьницу в подъезде жилого дома и после этого скрылся. Злоумышленнику на вид 20-25 лет, среднего телосложения, рост 165-170 см. Граждан, узнавших нападавшего, просят обратиться по телефонам 8 (3955) 53‑05-15, 02 (с мобильного 102).

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