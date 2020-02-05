В Ангарске поймали подозреваемых в ограблении цветочного магазина

Делал сам — порекомендую друзьям. По такому принципу действовал молодой ангарчанин, когда выступил в роли наводчика при нападении на цветочный магазин. Пару лет назад он уже грабил этот павильон. В этот раз стал консультантом у коллег. Но неудачно. Хотя сначала преступление века шло как по маслу. Неизвестный мужчина зашел в торговую точку и, угрожая оружием, забрал у кассира две тысячи рублей. Но дальше на сцену вышли полицейские. Они по горячим следам задержали подозреваемых. Ими оказались ранее судимые молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Любители чужой наличности находятся под стражей и уже дали признательные показания. Как сообщает пресс-служба ангарской полиции, сейчас оперативники проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям.