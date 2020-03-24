В Ангарске арестован директор муниципального предприятия «Ангарский трамвай»

Продавал рельсы под видом черного и цветного металла. В Ангарске на два месяца арестован директор муниципального предприятия «Ангарский трамвай». Накануне Евгения Баженова задержали оперативники регионального ФСБ во время передачи взятки. По данным следкома, он получил около двух миллионов рублей от представителя одной из фирм города нефтехимиков за заключение договоров купли-продажи имущества предприятия.

Карина ГОЛОВАЧЕВА, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СУ СК РФ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: С 2019 по 2020 годы в рамках договоренности обвиняемого с коммерческими структурами была демонтирована и в дальнейшем реализована по заниженным ценам значительная часть рельсов ряда трамвайных маршрутов, выведенных из эксплуатации.

Сейчас возбужденно уголовное дело. Напомним, директором муниципального предприятия Евгений Баженов стал в 2018 году. По ходатайству следствия суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.