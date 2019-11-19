В Алзамае Нижнеудинского района люди три недели живут без крыши над головой

Три недели без крыши над головой, холодные квартиры, грибок и плесень. Все эти неприятности обрушились на жителей пятиэтажки в городе Алзамай Нижнеудинского района. Почти месяц назад порывом ветра сорвало кровлю, пострадали 10 автомобилей и крыша соседнего кафе. И тогда обошлось без людских жертв. Наша съемочная группа отправилась в Алзамай, пообщалась с пострадавшими и властями.

Спасаются от холодов жители Алзамая, что в Нижнеудинском районе, уже три недели. Грибок и плесень на стенах и потолках растет с каждым часом, в квартирах спертый воздух и неприятный запах сырости. Почти месяц назад крышу пятиэтажки на улице Ломоносова сорвало порывом ветра. Все случилось около десяти вечера. Анастасия Шумилова тогда была дома, ждала мужа с работы. Гул от сильного шторма напугал женщину и ее детей. Кровля в буквальном смысле летала по двору. Повредила 10 автомобилей, окна и крышу соседнего кафе. Чудом в тот момент никого не оказалось на улице, обошлось без человеческих жертв.

Анастасия ШУМИЛОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА Г. АЛЗАМАЙ: Это страшно было. Очень. Еще десяти не было, в этот момент сидел муж в машине, как раз собирался отъехать. И в этот момент крыша падает. Очень испугалась. Выживаем. Выживаем просто. И холодно, и дети болеть начали, простывают. Мы хотим, чтобы нам поставили в кротчайшие сроки крышу.

На следующий день жители и сотрудники управляющей компании разгребали завалы. Надеялись, что крышу восстановят в самые короткие сроки, ведь столбик термометра каждый день не поднимается выше -25 градусов. По поручению главы Алзамая ввели режим ЧС, чтобы как можно быстрее приступить к работам. Но ожидаемого ремонта не было три недели. Фонд капремонта Иркутской области заключил контракт на выполнение работ и подписал его в минувшую пятницу.

Александр ЛЕБЕДЕВ, ГЛАВА АЛЗАМАЙСКОГО МО: Мы будем настойчиво контролировать фонд капремонта, сейчас все сметы просмотрены, мы, в свою очередь, добились, чтобы в рамках этого ремонта в сметную стоимость были включены такие виды, как снегозадержание, ограждения, водосточная система.

Подрядчикам предстоит восстановить почти тысячу квадратных метров кровли на сумму порядка пяти миллионов рублей. Провести инженерные работы, вычистить снег. Как рассказывают представители компании, когда начинали работы на крыше, увидели, что прежняя кровля просто не была закреплена. Ее частично делали в 2008 году и провели ремонт некачественно. Новое сооружение будут возводить по современным стандартам качества.

Антон НИЗАЕВ, ЗАМ. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: Подняли весь пиломатериал, кирпичи, цемент. Будет заново возведена вся крыша, поставлена стропильная система, пароизоляция, водостоки, в этом заключается вся наша работа. Снег будет сдуваться специальным аппаратом, весной никаких потопов, ничего такого не будет.

Отремонтируют кровлю в течение 25 дней. А вот с испорченным имуществом жителям придется похлопотать. Обращаться либо в страховую компанию для возмещения ущерба при условии, что недвижимость была застрахована, либо производить ремонт своими силами.