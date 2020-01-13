В Аларском и Заларинском районах «черные» лесорубы вырубили деревья на 16 миллионов рублей

16 миллионов рублей — такой ущерб нанесли бюджету области «черные» лесорубы. Незаконную лесоделяну в Аларском районе сотрудники полиции обнаружили в июле 2019, затем выявили еще несколько незаконных рубок в соседнем Заларинском районе. По оценкам специалистов, леса было вырублено более чем на 16 миллионов рублей. Полицейские задержали 5 участников организованной группы. В ходе обысков были изъяты предполагаемые орудия преступления: погрузочная техника, бензопилы, документация и средства связи. Возбуждены уголовные дела. По версии следствия, группа действовала под руководством 29-летнего ранее судимого жителя Заларинского района и состояла как минимум из 6 местных жителей.