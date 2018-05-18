Чрезвычайная ситуация в Усолье-Сибирском

В акваторию Ангары разлита нефтесодержащая жидкость. Площадь пятна составила 300 квадратных метров.

По предварительной версии, утечка произошла в одном из трубопроводов заброшеной базы, находящейся на берегу реки. Прибывшие на место экстренные службы выставили оградительные боны. Сбор нефтяной пленки проводят с помощью сорбентов. Сейчас течь локализована путем обрезки трубопровода. Сбор жидкости производится в подготовленный котлован. Ликвидацией ЧС занимаются 36 человек и 14 единиц техники. На время в целях экологической безопасности была остановлена работа черемховского водозабора.