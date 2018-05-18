Чрезвычайная ситуация в Усолье-Сибирском

Чрезвычайная ситуация в Усолье-Сибирском18.05.18
В акваторию Ангары разлита нефтесодержащая жидкость. Площадь пятна составила 300 квадратных метров.
По предварительной версии, утечка произошла в одном из трубопроводов заброшеной базы, находящейся на берегу реки. Прибывшие на место экстренные службы выставили оградительные боны. Сбор нефтяной пленки проводят с помощью сорбентов. Сейчас течь локализована путем обрезки трубопровода. Сбор жидкости производится в подготовленный котлован. Ликвидацией ЧС занимаются 36 человек и 14 единиц техники. На время в целях экологической безопасности была остановлена работа черемховского водозабора.
Евгений ШЕВЦЕВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ:
На сегодняшний день угрозы населению ни в Усолье-Сибирском, ни в Свирске, ни в Черемхово нет. Сейчас в районе где розлив произошел предельная концентрация вредных веществ превышена несколько. Но уже в 300-600 метрах, превышение незначительное. в Свирске в районе водозабора вода соответствует требованиям и нормам по качеству. Значит ситуация находится на контроле председателя правительства. Постоянно запрашиваем информацию.
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