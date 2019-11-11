В 4 микрорайоне Шелехова произошла очередная коммунальная авария

Отопление в микрорайоне Привокзальный в Шелехове запустили. Но на этом коммунальные коллапсы в городе сегодня не закончились. Очередную аварию на трубопроводах сейчас устраняют в 4 микрорайоне города. Пока причина ЧП неясна. Сейчас рабочие пытаются добраться до коммуникаций, где произошел прорыв. От подачи тепла отключены 4 дома.