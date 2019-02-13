В 14-й иркутской школе выявили нарушения
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В 14-й иркутской школе выявили нарушения

13.02.19

Нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения выявили в 14-й школе областного центра. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приангарья. Напомним, в январе этого года две школьницы после прививки попали в реанимацию: им стало плохо, они жаловались на головную боль и тошноту. В отношении врача-педиатра, который проводил вакцинацию, возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы направлены для рассмотрения в Роспотребнадзор по Иркутской области.

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