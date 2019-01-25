В 11 школах Иркутска провели эвакуацию из-за сообщений о минировании

Сегодня 11 школ Иркутска экстренно вывели учеников первой смены и персонал на улицы. Угрозы о минировании помещений поступили и туда.

Закончились, не успев начаться, занятия для учеников первой смены. Организованным потоком рано утром дети выбегали из классов в коридор, а затем на улицу. Причина экстренной эвакуации — сообщение, что в здании находится бомба. Учебный персонал сразу нескольких школ получил письмо на электронную почту. Вызвали экстренные службы и вывели детей во двор.

Преподавательский состав не разделяет восторг учащихся. Им не сейчас до смеха. Еще бы: необходимо организовать и проконтролировать перемещение тысячи школьников.

На случай подобных ЧП, как правило, в учительской лежит специальная черная папка. В ней отработанный алгоритм действий. Сегодня мы можем смело сказать, что учебный процесс был, скорее, временно парализован, а не саботирован.

Александр ЛОБАНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА СОШ №23 г. ИРКУТСКА: Паники это не вызвало, так как действия в чрезвычайных ситуациях в плане антитеррористической защищенности школы отработаны, алгоритмированы. Директор дал команду к эвакуации, и я эвакуировал людей.

Мы знаем об 11 учебных заведениях, в которых временно приостановили занятия. Помещения школ поэтапно проверили специалисты силовых структур. Но ни в одном здании не нашли подозрительных предметов. Сообщения о минировании оказались ложными. Основная часть школьников вернулась к занятиям.

Сейчас непонятно, что это: попытка дестабилизировать обстановку, способ как-то запугать население или злая шутка? Ясно одно: к таким ЧП город оказался готов. А некоторые жители даже в каком-то смысле благодарны. Ведь те, у кого обследования помещений затянулись до вечера, записали в свой календарь лишний выходной.

Виталий БАРЫШНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА по СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ и КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА: Сегодня в каком-то смысле в честь Дня студента получился незапланированный день отдыха для наших школьников. Но ситуация абсолютно под контролем.

Остается загадкой, по какому принципу отбирали учебные заведения? Ведь в некоторых школах занятия прошли без происшествий.

По информации силовиков, сообщения о ложном минировании приходили массово на электронную почту. А как же быть с теми, кто утром электронку не проверяет? Возможно, их догонит эта ситуация завтра, а возможно, не догонит и вовсе, если, к примеру, письмо ушло в спам.

В любом случае в том, что это четко спланированная операция, нет никаких сомнений. Пусть никто не пострадал, но за подобный поступок есть вполне серьезная ответственность. Авторов угрозы уже ищут. Дело на контроле сотрудников ФСБ.