В 11 школах Иркутска провели эвакуацию из-за сообщений о минировании

В 11 школах Иркутска провели эвакуацию из-за сообщений о минировании25.01.19
Сегодня 11 школ Иркутска экстренно вывели учеников первой смены и персонал на улицы. Угрозы о минировании помещений поступили и туда.
Закончились, не успев начаться, занятия для учеников первой смены. Организованным потоком рано утром дети выбегали из классов в коридор, а затем на улицу. Причина экстренной эвакуации — сообщение, что в здании находится бомба. Учебный персонал сразу нескольких школ получил письмо на электронную почту. Вызвали экстренные службы и вывели детей во двор.
Преподавательский состав не разделяет восторг учащихся. Им не сейчас до смеха. Еще бы: необходимо организовать и проконтролировать перемещение тысячи школьников.
На случай подобных ЧП, как правило, в учительской лежит специальная черная папка. В ней отработанный алгоритм действий. Сегодня мы можем смело сказать, что учебный процесс был, скорее, временно парализован, а не саботирован.
Александр ЛОБАНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА СОШ №23 г. ИРКУТСКА:
Паники это не вызвало, так как действия в чрезвычайных ситуациях в плане антитеррористической защищенности школы отработаны, алгоритмированы. Директор дал команду к эвакуации, и я эвакуировал людей.
Мы знаем об 11 учебных заведениях, в которых временно приостановили занятия. Помещения школ поэтапно проверили специалисты силовых структур. Но ни в одном здании не нашли подозрительных предметов. Сообщения о минировании оказались ложными. Основная часть школьников вернулась к занятиям.
Сейчас непонятно, что это: попытка дестабилизировать обстановку, способ как-то запугать население или злая шутка? Ясно одно: к таким ЧП город оказался готов. А некоторые жители даже в каком-то смысле благодарны. Ведь те, у кого обследования помещений затянулись до вечера, записали в свой календарь лишний выходной.
Виталий БАРЫШНИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА по СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ и КУЛЬТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ г. ИРКУТСКА:
Сегодня в каком-то смысле в честь Дня студента получился незапланированный день отдыха для наших школьников. Но ситуация абсолютно под контролем.
Остается загадкой, по какому принципу отбирали учебные заведения? Ведь в некоторых школах занятия прошли без происшествий.
По информации силовиков, сообщения о ложном минировании приходили массово на электронную почту. А как же быть с теми, кто утром электронку не проверяет? Возможно, их догонит эта ситуация завтра, а возможно, не догонит и вовсе, если, к примеру, письмо ушло в спам.
В любом случае в том, что это четко спланированная операция, нет никаких сомнений. Пусть никто не пострадал, но за подобный поступок есть вполне серьезная ответственность. Авторов угрозы уже ищут. Дело на контроле сотрудников ФСБ.
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