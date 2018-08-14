У пилота гидросамолета, который накануне совершил аварийную посадку на воду недалеко от острова Ольхон, не было разрешений на полет

Воздушное судно также было не зарегистрировано. Об этом сообщили в Восточно-Сибирском межрегиональном территориальном управлении Росавиации.

На помощь первыми приходят очевидцы. К моменту, когда им удалось подойти к месту ЧП, большая часть воздушного судна находилась под водой. На поверхности лишь хвост самолета. Через несколько минут из виду скрылась и эта часть. помощь пилоту оказал водитель водного мотоцикла.

В акваторию Байкала частный самолет-амфибия рухнул накануне около 8 часов вечера в 300-ах метрах от берега. По одной из версий, во время взлета с воды, воздушное судно ударилось о волну. Из-за чего повредился поплавок, а гидроплан начал крениться. На борту находился один пилот, он не пострадал. В тот же вечер на место крушения из Иркутска выехала оперативная группа в составе спасателей, транспортной полиции и следователей Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.

По предварительной информации, летчиком оказался 46-летний житель Иркутского района. При этом каких либо разрешающих документов на управление воздушным судном у мужчины не было. О своих полетах он никого не уведомлял, что также является грубым нарушением.

Василий БУРАХОВИЧ, РУКОВОДИТЕЛЬ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ РОСАВИАЦИИ: Та информация которая имеется у нас в Росавиации в единой системе в гражданской авиации по всей России. Кроме радиостанции никаких разрешений у него нет ни СЛГ, ни страховки. Владелец нам известен, его позиция не понятна. купил самолет но ничего для самолета не сделал. А про пилота данных вообще никаких нет. Человек не имел право садиться за штурвал воздушного судна и человек нарушил все законы которые существуют.

С владельцем разбившегося самолета и пилотом сейчас работают следователи. Как рассказал спасателям мужчина управлявший гидропланом, утечки топлива и масел быть не должно, все краны были закрыты. Тем не менее специалисты огородили место крушения буйками и исследовали данный квадрат. Поднимать гидросамолет владелец будет за свой счет.