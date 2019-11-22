Трое погибли, 18 человек спасены, 12 эвакуированы на пожарах в Иркутской области

Три человека погибли за последние сутки на пожарах в Иркутской области. 18 человек спасены и 12 эвакуированы. 2 возгорания произошли в многоквартирных домах, 6 в частных жилых домах, также горели 2 дачных дома, 1 автомобиль, 2 гаража, 1 строение и мусор. Прирост количества пожаров государственные инспекторы фиксируют каждый день в течение недели.

Виктор ПАШКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГУ МЧС РОССИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Плюс мы понимаем: прогноз неблагоприятный для пожарной обстановки. Это эксплуатация печей, электрических сетей. Так вот сегодня мы направили письма в наши подразделения о взаимодействии с администрациями, чтобы была работа проведена профилактическая с жителями по эксплуатации печей и открытого огня.

В 5 случаях причиной пожара стало короткое замыкание, в 6 — неосторожное обращение с огнем. Люди находились в состоянии алкогольного опьянения.