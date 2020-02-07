Три километра проехал на крыше машины, чтобы задержать грабителей

Три километра проехал на крыше машины, чтобы задержать грабителей

07.02.20

В Иркутске сотрудник оперативного розыска проявил настоящую самоотверженность при задержании так называемых борсеточников. Поздним вечером два местных жителя решили совершить очередной грабеж в Ленинском районе города. Они отключили сигнализацию чужой машины и забрали из нее сумку. Но, заметив сотрудников полиции, попытались скрыться на машине. Один из оперативников не растерялся, забрался на крышу автомобиля угонщиков и несколько километров проехал так на высокой скорости. Его коллеги применили табельное оружие, повредили заднее колесо и вынудили грабителей остановиться. Похищенную сумку, в которой находились банковские карты и ювелирные изделия, изъяли.

 

Ирина ВОЛК, ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МВД РОССИИ:

По решению суда одному из задержаных выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Второй фигурант задержан в порядке статьи 91 уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

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