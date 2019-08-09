Три километра дамбы восстановили в Тулуне

Военные механизированного батальона железнодорожного соединения Центрального военного округа работают в Тулуне не покладая рук. Также военные специалисты увеличили ширину защитного вала до пяти метров, а высоту до четырех метров. Как идут работы, оценил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Всего за время работы в Тулуне группировка Минобороны — а это более тысячи человек — очистила от завалов более 100 гектаров завалов, разобрала 70 разрушенных домов, которые не пригодны к жизни.