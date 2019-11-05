Три человека погибли в ДТП в выходные дни в Иркутской области

Три человека погибли и 21 получил травмы на дорогах области в длинные выходные. О самых страшных и громких авариях расскажем в дайджесте.

Вечером 3 ноября сразу две смертельные аварии произошли на Голоустненском тракте. На 25 километре столкнулись «Форд Фокус» и «Нива». Погиб 56-летний пассажир отечественного автомобиля. А в пяти километрах от этого места водитель «Тойоты Филдер» не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в «Тойоту Лэнд Крузер Прадо». 61-летний мужчина за рулем универсала погиб на месте.

В понедельник на трассе Р-255 «Сибирь» погиб 62-летний водитель «Лэнд Крузера». Он следовал из Усолья в Иркутск и не справился с управлением, автомобиль опрокинулся. В этот же день на той же трассе в Усольском районе Mitsubishi Lancer столкнулся с маршрутным автобусом «Мерседес». Обе машины опрокинулись в кювет. За рулем легковушки была 25-летняя женщина, она и ее пассажир госпитализированы. Также в больнице находятся пассажиры микроавтобуса: три женщины, двое мужчин и 13-летний подросток.

А в Иркутске произошло ДТП, в котором пострадал памятник Александру III. 2 ноября около 6.00 Mercedes-Benz на высокой скорости протаранил ограждение и влетел на постамент. Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили на месте ДТП 36-летнего владельца иномарки. По словам мужчины, за рулем авто в момент аварии находился кто-то другой. Сам же он прогуливался по набережной. Был ли владелец кроссовера трезв, выяснить не удастся, от освидетельствования мужчина отказался.

Антон КУРИЛЕНКО, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ГИБДД г. ИРКУТСКА: На водителя был составлен административный материал по статье 1226 КоАП РФ за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, данные материалы будут направлены в суд для рассмотрения и принятия решения о степени виновности данного гражданина.

Максимальное наказание, которое грозит владельцу «Мерседеса», — штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет. Также ему придется возместить имущественный ущерб.

Еще одно ДТП произошло 3 ноября на улице Трактовой в Иркутске. Nissan столкнулся с пассажирским автобусом. Травмы получил пассажир иномарки. По предварительным данным, 31-летний водитель был пьян. К счастью, никто из 25 пассажиров общественного транспорта не пострадал.