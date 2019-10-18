Трех женщин насмерть сбили за последние два дня водители и скрылись с места происшествия

О первом случае мы рассказывали накануне. В среду на улице Трактовой в Иркутске на пешеходном переходе погибла 39-летняя иркутянка, ее сбил светлый кроссовер. Еще два подобных случая произошли в четверг вечером. Тело 29-летней женщины нашли на проезжей части на 11-м километре тракта на Мельничную падь. А в Тайшете водитель на автомобиле серого или серебристого цвета сбил 46-летнюю местную жительницу и скрылся. Виновников всех аварий сейчас ищут полицейские. Если у вас есть какие-то сведения или видео с регистратора, сообщите об этом по телефону 02, с мобильного 102.