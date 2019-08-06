Что делать жильцу дома, который был затоплен, но жилое помещение находилось в муниципальной собственности? Положен ли ему также сертификат на приобретение жилья? И куда обращаться с документами? Сегодня в нашей рубрике «Территория наводнения. Актуальное» на эти вопросы отвечает первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Алексей Макаров.

Алексей МАКАРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ и ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Если гражданин, чье жилье было утрачено в период наводнения, не является собственником жилого помещения, а является нанимателем по договору социального найма, либо у него есть ордер на это жилое помещение, он имеет право на предоставление социальной выплаты. С заявлением, копией паспорта, копией паспортов членов своей семьи он обращается в органы социальной защиты населения, далее наши специалисты в рамках межведомственного взаимодействия осуществляют запрос документов у органов исполнительной власти, у органов местного самоуправления и предоставляют этому гражданину сертификат на социальную выплату. В дальнейшем он заключает договор купли-продажи с продавцом жилого помещения и становится полноправным собственником жилого помещения.