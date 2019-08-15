До 15 ноября жители пострадавших от паводка территорий могут подать заявление на получение выплаты для проведения капитального ремонта поврежденного жилья. А деньги на него должны перечислить не позднее 15 декабря 2019 года. Кому положен такой сертификат, где его оформить и что входит в пакет необходимых документов? В нашей рубрике «Территория наводнения. Актуальное» на эти вопросы отвечает начальник отдела капитальных вложений министерства строительства и дорожного хозяйства Иркутской области Алексей Емелюков.

Алексей ЕМЕЛЮКОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА и ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Свидетельство на получение выплаты для проведения капитального ремонта, поврежденного во время наводнения, положено следующим категориям лиц: собственникам жилых помещений, а также гражданам, у которых есть документы, являющиеся основанием для государственной регистрации права собственности. Например, договор дарения, свидетельство о наследстве, постановление суда. При этом важно помнить, что у этих лиц не должно быть в ином жилом помещении доли в праве собственности более чем учетная норма, установленная муниципальным образованием. Так, например, в Нижнеудинском районе данная учетная норма составляет 15 кв. м. на одного человека. После получения информации о том, что ваш дом подлежит капитальному ремонту, необходимо обратиться в службу заказчика Иркутской области, которая размещена на территории. К документам, необходимым для получения выплаты, относятся следующие: заявление и документы, удостоверяющие личность: паспорт, свидетельство о рождении и иные документы в соответствии с законодательством.