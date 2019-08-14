«Территория наводнения. Актуальное»

387 свидетельств на получение социальной выплаты для приобретения жилья уже оформлены и находятся в стадии выдачи. Речь идет о компенсации утраченных квартир и домов у людей, попавших в зону затопления. Как правильно оформлять договоры купли-продажи и какие варианты приобретения жилплощади существуют? На вопросы отвечает начальник предоставления социальных выплат на жилье министерства социального развития опеки и попечительства Иркутской области Елена Аугис.

Елена АУГИС, НАЧАЛЬНИК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ на ЖИЛЬЕ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ и ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

В договоре купли-продажи, как в обычном договоре купли-продажи, должны быть оговорены все действия, обязательно должна быть прописана стоимость жилого помещения и прописаны реквизиты свидетельства, на основании которого идет оплата. Обязательно еще, хочу обратить внимание, если граждане приобретают дом и земельный участок, то оплата идет только за жилое помещение. За земельный участок граждане должны платить собственные средства. Обязательно в договоре купли-продажи должны быть прописаны реквизиты свидетельства и порядок оплаты, что оплата производится за счет свидетельства и будут перечислены. И деньги будут перечислены на расчетный счет продавца либо застройщика жилого помещения. Должны быть все реквизиты указаны — продавца или застройщика. Все подробно должно быть расписано. И еще обязательно должна быть фраза в договоре «В случае расторжения договора купли-продажи денежные средства в размере (пишите тот размер, который есть) возвращаются в бюджет Иркутской области».