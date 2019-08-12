Пострадавшие от наводнения жители Иркутской области получат компенсацию на ремонт своих частных домов и квартир. Как можно воспользоваться выплатами и какие способы приведения жилья в порядок доступны для людей? А также что делать, если не все собственники согласны на снос жилья, признанного аварийным? Сегодня в нашей рубрике «Территория наводнения. Актуальное» на вопросы отвечает Александр Лобач, начальник отдела аналитики министерства строительства и дорожного хозяйства Иркутской области.

Александр ЛОБАЧ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АНАЛИТИКИ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА и ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: На сегодняшний день правилами предоставления социальных выплат на капитальный ремонт предусмотрено два возможных механизма. Во-первых, человек может заключить договор подряда на проведение работ по капитальному ремонту с организацией, специализирующийся на этих работах. Во-вторых, сделать капитальный ремонт за свои средства и получить компенсацию по отчетным документам. Максимальная сумма за капитальный ремонт предусмотрена, исходя из расчетной сметной стоимости, которая является приложением к заключению межведомственной комиссии о признании жилого помещения пригодным для проживания и подлежащему капремонту, и является не более шести тысяч рублей за квадратный метр. Решение о признании многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу принимается на основании заключения специализированной организации. Такое заключение собственниками, не желающими принимать заключение межведомственной комиссии о признании дома аварийным, может быть обжаловано в судебном порядке.