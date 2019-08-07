Пострадавшие от наводнения жители Иркутской области смогут купить жилье в любом регионе России. Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление. В документе уточнили правила выделения федеральных средств на помощь людям. На какую жилую площадь может рассчитывать семья по сертификату? И если стоимость приобретаемого нового дома или квартиры оказалась меньше, чем сумма сертификата, то что делать с оставшимися деньгами? Сегодня в нашей рубрике «Территория наводнения. Актуальное» дает разъяснения Владимир Родионов — министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Владимир РОДИОНОВ, МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ и ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Теперь четко определено, что на одного человека 33 кв. м, на двух человек 42 кв. м, на троих и более человек по 18 кв. м на одного человека. Если занимаемое жилье было больше данной площади, то сертификат будет выписан на то жилье, по той площади, в которой вы проживали. К примеру, семья из трех человек, 54 кв. м — 18 на 3, а жилье было 60 кв. м, то выпишем сертификат на 60 кв. м. Сертификат – это не деньги, это документ, подтверждающий определенную сумму, поэтому если человек приобретает жилье дешевле данной суммы, договор купли-продажи оформлен на сумму меньше, чем сертификат, то разница вернется в бюджет Российской Федерации.