Тело пилота упавшего вертолета АS-350 обнаружено на дне Братского водохранилища

Группой спасателей при проведении подводных работ был обнаружен корпус воздушного судна.

Деформированный вертолёт находится на глубине 65 метров и около 60 метров вниз по течению от места падения. Поисковые работы ведутся аппаратом «FALCON». С его помощью пройдено более 200 квадратных метров подлёдного пространства, также обследована прибрежная территория. Продолжаются поиски пассажира.

Напомним, частный вертолёт пропал 7 декабря. Его обнаружили накануне на льду залива Кочегаринский, в четырех километрах от населенного пункта Чистый Братского района. Следователи выдвигают три версии причин авиационной катастрофы — неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и неисправность воздушного судна.