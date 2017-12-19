Тело 15-летнего подростка обнаружили на территории школы в Иркутске

Как установили эксперты, он скончался от ножевых ранений.

Погибший находился на спортивной площадке одной из школ в микрорайоне Юбилейный. Позже сотрудники уголовного розыска совместно с экипажем патрульно-постовой службы задержали подозреваемого. Им оказался 16-летний местный житель. По версии следствия, накануне между подростками произошла ссора, в ходе которой он нанес своему оппоненту несколько ударов ножом. Известно, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за преступление имущественного характера и состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Олеся Саренкова, и.о. старшего помощника руководителя СК России по Иркутской области: Потерпевший – воспитанник одного из социально-реабилитационных центров, состоял на учете в ОДН. В настоящее время решается вопрос об избрании подростку меры пресечения. Следствием произведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «убийство».