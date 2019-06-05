Субподрядчик капремонта дома на улице Сибирских Партизан в Иркутске будет наказан

Субподрядчик капремонта дома на улице Сибирских Партизан в Иркутске будет наказан05.06.19
Ситуация на контроле правительства области и прокуратуры. Рабочие разобрали крышу и бросили объект, а после этого пошли дожди и затопили квартиры. Кто теперь компенсирует жильцам ущерб?
Раньше водопады Галина Федоровна видела только по телевизору в программах о путешествиях. Но в понедельник все было прямо в квартире. Напор бил с потолка. Заливало все. Только чудом не замкнуло электричество и не начался пожар. А вместе с водой пришли и неприятные приветы от жителей чердака — воробьев и голубей. Потоп продолжался несколько часов. А ликвидация его последствий идет до сих пор.
Галина ИЛЮХИНА, ПОСТРАДАВШАЯ от ПОТОПА:
Приезжали из фонда капремонта и подрядчик. Им неудобно было. Ну, потом сказали, что куда-то исчезли рабочие и нечего не подготовили.
На крыше, которую должны капитально ремонтировать, сейчас лужи и тишина. Лишь только брошенные, словно впопыхах, каски и обувь рабочих. Оказалось, что субподрячик просто ушел с объекта, не завершив работу. В итоге от потопа пострадали 30 квартир дома по адресу: Сибирских Партизан, 20.
Константин РАССОЛОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ :
Сегодня я разговаривал с генеральным директором компании подрядчика, и он заверил, что весь ущерб, который был нанесен людям, будет восполнен. Этот вопрос на контроле у прокуратуры и мы тоже следим за ситуацией.
Эту ситуацию в правительстве региона называют критической. Вопрос находится на контроле в прокуратуре. А местные жители следят за прогнозом погоды. Небольшой дождь возможен сегодня ночью.
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