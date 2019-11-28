Стороннику ИГИЛ предъявлено обвинение в Иркутской области

Это 26-летний гражданин Таджикистана. Он обвиняется в совершении таких преступлений, как содействие террористической деятельности, незаконные хранение, ношение и изготовление огнестрельного оружия, боеприпасов, вымогательство, похищение человека, совершенное организованной группой. По версии следствия обвиняемый, находясь на территории Иркутска, являлся активным сторонником ИГИЛ и на протяжении длительного времени со своими знакомыми вел переговоры, чтобы вовлечь их в международную организацию «Исламское государство» на территории Сирийской Арабской Республики. Ее деятельность запрещена на территории России. Преступные действия обвиняемого пресекли следователи СКР во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Иркутской области и управления Росгвардии. Молодого человека задержали по месту жительства.