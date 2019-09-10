Стихийный митинг уже сутки продолжается в Улан-Удэ

Стихийный митинг уже сутки продолжается в Улан-Удэ

10.09.19

В Улан-Удэ протест набирает силу, начались столкновения с полицией. Уже сутки продолжается стихийный митинг на главной площади. Началось все с требования освободить задержанных сторонников якутского шамана Александра Габышева. После протест перешел в политическую плоскость, люди недовольны результатами прошедших выборов мэра Улан-Удэ. Сегодня полиция задержала главных активистов, в том числе депутата Народного Хурала Бурятии Баира Цыренова.

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