Стихийный митинг уже сутки продолжается в Улан-Удэ

В Улан-Удэ протест набирает силу, начались столкновения с полицией. Уже сутки продолжается стихийный митинг на главной площади. Началось все с требования освободить задержанных сторонников якутского шамана Александра Габышева. После протест перешел в политическую плоскость, люди недовольны результатами прошедших выборов мэра Улан-Удэ. Сегодня полиция задержала главных активистов, в том числе депутата Народного Хурала Бурятии Баира Цыренова.