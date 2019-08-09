Стихийная свалка появилась на Голоустненском тракте

Мусорный пейзаж, уходящий за горизонт, всего в пяти километрах от берега Байкала. На Голоустненском тракте, по пути в поселок Большое Голоустное, появилась стихийная свалка, которую за лето превратили в зловонный и большой мусорный полигон. Видно, что отходы там оставляют как отдыхающие, так и местные жители. В администрации Иркутского района нам рассказали: о незаконной мусорке знают, сейчас идут работы по ее ликвидации. Специалисты администрации Иркутского района также провели инспекцию вдоль основных трактов и обнаружили не один такой стихийный полигон.

Виктор СОРОКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА по УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ и ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОГО РАЙОНА: Хотелось бы обратиться к жителям района, а также ко всем, кто посещает район, зону национального парка, чтобы они бережно относились к природе, не разбрасывали мусор, в случае подобных явлений обращались к главам муниципальных образований.

Также всю информацию о несанкционированных свалках модно сообщать в приемную мэра Иркутского района.