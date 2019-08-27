Специальный репортаж: территория наводнения

Никто не ждал такой большой воды. Но хлынувшие потоки с гор Восточного Саяна нещадно сносили все на своем пути. Первый удар воды пришел 26 июня в Тайшетский и Нижнеудинский районы. Из берегов вышли Уда и Бирюса. Жители населенных пунктов спасают имущество, домашних животных и забираются на крыши своих домов. Алыгджер — районный центр Тофаларии, Нижнеудинск, Зиминский и Тулунский районы и сам Тулун. Власти объявляют режим ЧС по всей Иркутской области.

Во время паводка пострадали более 100 населенных пунктов в 8 районах Иркутской области. Затопило дороги. Движение по федеральной трассе перекрыли. Это наводнение — самое сильное за всю историю наблюдений, а это 180 лет. В Тулуне вода поднялась почти до 14 метров, практически в два раза превысив критическую отметку.

Оценить обстановку прилетел Владимир Путин. Президент дал ряд поручений: наладить информирование жителей о местах помощи, составить списки пострадавших, немедленно начать выплаты материальной помощи, не допускать спекуляции продуктами, держать под контролем эпидемиологическую обстановку, отправить детей в оздоровительные лагеря, в том числе в другие регионы России, и составить план восстановления разрушенного стихией.

Владимир ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: Прошу уже сейчас, не откладывая, наметить план действий по восстановлению жилья, чтобы завершить эту работу как можно быстрее. Мы с вами прекрасно понимаем, знаем ситуацию в сибирских регионах, здесь в том числе. Лето очень короткое, зима наступает быстро. А паводок-то еще не закончился, вода не сошла. Когда строить будем? Времени очень мало. Нужно сделать все, чтобы люди не оказались в палатках, когда наступят холода.

По поручению президента создана правительственная комиссия, которую возглавил вице-премьер Виталий Мутко. И вот начинается большая работа. Разрушения масштабны. Затоплены 150 объектов социально-культурного назначения. Это школы, детские сады, дома культуры, больницы и многое другое. Затопленные жилые дома как многоквартирные, так и частные исчисляются тысячами. Многие восстановлению не подлежат. Другие будут капитально ремонтировать. В зону паводка попали 49 участков автомобильных дорог общей протяженностью почти 729 километров.

Тем временем особое внимание пострадавшим. Первоочередная задача — обеспечить людей временным жильем. Сейчас они проживают в пяти пунктах долговременного размещения. Условия в них под контролем лично держит губернатор Сергей Левченко.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Я посетил эти места для того, чтобы посмотреть, насколько там уютно и комфортно. Я думаю, что вполне нормальное проживание, люди все сказали, что и кормят хорошо, и условия для проживания хорошие. Тех людей, которые должны будут жить и дожидаться жилья, у которых совсем жилье утрачено, они будут уже дожидаться несколько месяцев, для них мы определим те места, которые будут еще более комфортные.

По поручению президента Владимира Путина определили список пострадавших. Специалисты работали в зоне затопления фактически круглосуточно, вели прием документов, помогали людям восстановить бумаги и оформлять заявления. Все работы завершили до 10 августа. Так, единовременные выплаты по 10 тысяч рублей получили 45647 человек. За утерю имущества компенсации по 50 тысяч выданы 5914 людям. А по 100 тысяч рублей получили 16642 человека.

С первых же дней организована выдача гуманитарной помощи. Осуществляется подвоз питьевой воды. Проводится вакцинация населения от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии. В районах, которые пострадали от паводка, было привито почти 48 тысяч человек. Работали 44 прививочные бригады. Эти меры позволили избежать эпидемии.

Губернатор Сергей Левченко ежедневно лично проводит заседания КЧС, выезжает в места затопления.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Вот здесь каждое утро мы измеряем, сколько воды ушло, сколько сантиметров, в последнее время идет достаточно неплохо. Я думаю, что несколько суток, и мы эту территорию освободим.

Кроме того, каждый день общается с людьми, проводит встречи.

Спустя месяц фактически круглосуточной работы пришла вторая волна. Благодаря своевременному информированию удалось избежать человеческих жертв. И после второй волны принято решение зону затопления расширить. Фактически заново начато в Тулуне берегоукрепление, ведется расчистка завалов на улицах, в домах и во дворах, откачка воды, идет восстановление водозабора, по второму кругу начали ремонт дорог и мостов. В образовательных учреждениях, которые готовили к 1 сентября, работы тоже начали заново. Но власти оперативно предусмотрели подстраховочный план: перераспределили детей по другим учреждениям, которые точно будут подготовлены к 1 сентября. На восстановление школ и детсадов выделили почти 470 миллионов рублей.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Из 32 образовательных организаций с 1 сентября начнут функционировать 25, 10 дошкольных и 15 общеобразовательных, 7 организаций к 1 сентября восстановлены не будут.

Помощь пострадавшим оказывается беспрецедентная как на уровне Российской Федерации, так и Иркутской области. Губернатор Сергей Левченко принял важные решения:

— о выплате компенсации арендной платы до 12 тысяч рублей ежемесячно тем, кто на время ремонта или строительства будет снимать жилье;

— также решено предусмотреть и выплатить денежные компенсации тем, у кого пострадали личные подсобные хозяйства, огороды и погиб домашний скот и птица. Действует несколько механизмов получения выплат;

— кроме того, выплатят компенсации за пострадавшие сельхозугодья фермерам в районах затопления;

— предпринимателям предусмотрены отсрочки по налогам, займам и платежам за электроэнергию;

— более 700 семей, которые пострадали от паводка и которым ранее отказали в выдаче жилищных сертификатов, теперь получат свидетельства на приобретение новых квартир и домов. Это те, кто имеет доли в других жилых помещениях, а также второе или третье жилье. Губернатор области Сергей Левченко обратился к председателю комиссии Виталию Мутко с просьбой о выделении дополнительных средств из федерального бюджета на эти цели.

Сергей ЛЕВЧЕНКО, ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Я принял решение о том, чтобы выделять средства из областного бюджета независимо от того, есть доля или нет в других помещениях. Вторые доли, третьи помещения и так далее. Будем выделять эти средства. Я уже обратился в правительство Российской Федерации, ищем варианты каких-то внутренних резервов.

На сегодняшний день пострадавшим от наводнения выдали 1228 сертификатов на приобретение жилья. 77 семей уже купили квартиры или дома в Тулуне, Иркутском районе и Иркутске. Так, семья Лихачевых отпраздновала новоселье буквально накануне. Сейчас налаживают быт и не сдерживают своих эмоций. Лихачевы — мама и трое сыновей — начинают все по-новому. Как и многие затопленные города и поселки Иркутской области, жизнь которых наводнение 2019 года разделило на «до» и «после». И вся глобальная работа еще впереди.