Спасательная операция в Казачинско-Ленском районе завершилась успешно

Пять дней потребовалось, чтобы вызволить участников сплава. 8 туристов отправились в Северобайкальский район республики Бурятия на двух катамаранах.

Группа выходила на связь своевременно, однако при одном из таких сеансов путешественники сообщили, что горная река Укучикта поднялась из-за сильных дождей в верховьях и пороги стали непроходимыми. Поэтому дальше пришлось идти пешком. На поиски людей были направлены на аэролодках две группы спасателей. До туристов они добирались два дня. После чего отдыхающих погрузили на третью лодку и все вместе отправились в обратный путь. Как отмечают спасатели, поиски облегчало то, что группа заранее ознакомила их с маршрутом следования и постоянно выходила на связь.