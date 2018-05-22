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Спасатели подняли в небо вертолет, чтобы найти пропавшую в Иркутском районе сборщицу дикороссов

22.05.18

Женщина,1961 года рождения,  ушла за черемшой и вот уже третьи сутки не выходит на связь.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники Байкальского поискового-спасательного отряда  уже обследовали лесной массив на квадроциклах, но ничего не обнаружили. Сегодня принято решение нарастить группировку, привлечь кинологическую службу, беспилотные летательные аппараты и вертолет Ми-8, на борту которого спасатели, сотрудники полиции и представители местного лесничества.

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