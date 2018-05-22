Спасатели подняли в небо вертолет, чтобы найти пропавшую в Иркутском районе сборщицу дикороссов

Женщина,1961 года рождения, ушла за черемшой и вот уже третьи сутки не выходит на связь.

Сотрудники Байкальского поискового-спасательного отряда уже обследовали лесной массив на квадроциклах, но ничего не обнаружили. Сегодня принято решение нарастить группировку, привлечь кинологическую службу, беспилотные летательные аппараты и вертолет Ми-8, на борту которого спасатели, сотрудники полиции и представители местного лесничества.