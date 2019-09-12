Сотрудники МВД и ФСБ обнаружили незаконную врезку в нефтепровод «Красноярск-Иркутск»

Нефтяными магнатами стать не получилось. Сотрудники МВД и ФСБ обнаружили незаконную врезку в магистральный нефтепровод «Красноярск-Иркутск». В 900 метрах от трассы Р-255 «Сибирь» нашли металлический кран, закрепленный к армированной трубе, которая вела к нефтепроводу. А в одном из ближайших садоводств стояли два большегруза с цистернами. В емкостях обнаружили около 10 тонн нефти. Находившийся рядом с машинами водитель попытался скрыться, но его задержали и доставили в отдел полиции. Это 37-летний неоднократно судимый мужчина. На месте преступления обнаружили также шланги, бинокль, портативные зарядные устройства. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас полицейские устанавливают всех причастных к противозаконной деятельности и выясняют сумму ущерба.