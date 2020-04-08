Сотрудники БПСО спасли туриста от медведя на КБЖД

Ждал помощи на дереве! Сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда спасли туриста от медведя. Накануне поздно вечером диспетчер подразделения в Николе получил сообщение с просьбой о помощи. Звонивший иркутянин рассказал, что он остановился на ночлег в районе мыса Толстый КБЖД. По его словам, рядом с палаткой появился медведь, который съел все продукты туриста. Охотничьи петарды не помогли мужчине отогнать зверя. На место выехала группа. Через полчаса дороги на аэроглиссере «Пиранья» спасатели прибыли на место. Путь им указывал святящийся фонарик сидевшего на дереве туриста. Медведя рядом не было. Он, скорее всего, испугался звука техники. Иркутянина доставили на базу, откуда он самостоятельно уехал на такси. Пресс-служба БПСО предупреждает путешественников, что голодный зверь может находиться на кругобайкальской железной дороге и призывает соблюдать осторожность.