Следователи Усть-Кута расследуют дело о рождении мертвого ребенка

В Усть-Куте следователи сейчас разбираются в обстоятельствах, при которых погиб младенец. Известно, что ребенок задохнулся в момент предродовых схваток. Женщину привезли родильное отделение осенью прошлого года, акушеры тогда решили, что она будет рожать естественным путем. Однако при извлечении плода выяснилось, что ребенок уже мертв. Следователи регионального СКР возбудили уголовное дело по факту «помощи, не отвечающей требованиям безопасности». Биологические материалы отправили на комиссионную экспертизу, результаты которой установят степень вины врачей и акушеров.