Следователи Тайшета задержали подозреваемую в убийстве новорожденного ребенка

В феврале тело младенца обнаружили возле свалки в поселке Юрты. Экспертиза установила, что ребенок умер от переохлаждения. Как объясняет задержанная, ребенка она родила дома и решила избавиться от него, оправдывая это сложным материальным положением и наличием еще двоих детей. Фактически мать оставила ребенка замерзать в холодных сенях частного дома.

— Поставили в мешок? — И завязала. Здесь у меня стояли мусорные мешки, я вот так за мешки его поставила.