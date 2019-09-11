Следователи Тайшета задержали подозреваемую в убийстве новорожденного ребенка

Следователи Тайшета задержали подозреваемую в убийстве новорожденного ребенка

11.09.19

В феврале тело младенца обнаружили возле свалки в поселке Юрты. Экспертиза установила, что ребенок умер от переохлаждения. Как объясняет задержанная, ребенка она родила дома и решила избавиться от него, оправдывая это сложным материальным положением и наличием еще двоих детей. Фактически мать оставила ребенка замерзать в холодных сенях частного дома.

 

— Поставили в мешок?

— И завязала. Здесь у меня стояли мусорные мешки, я вот так за мешки его поставила.

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