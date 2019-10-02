Скрывавшегося в лесу главу ОПС задержали в Усольском районе

Он четыре года скрывался в лесу, чтобы не отбывать наказание в колонии. В Усольском районе сотрудники ФСБ задержали организатора преступного сообщества, оно занималось хищениями нефти из нефтепровода. Дело было поставлено на широкую ногу и тщательно замаскировано.

К задержанию Игоря Грищенко сотрудники управления ФСБ России по Иркутской области тщательно подготовились. Главное — преимущество внезапности. Мужчина давно живет в лесу в одиночестве и настороженно отнесется к постороннему шуму, может быть вооружен.

Задержание прошло быстро, у задержанного изъяли охотничье ружье и боеприпасы. Сейчас Игорь Грищенко выглядит как отшельник, но 8 лет назад владел большим бизнесом с миллионными доходами. Правда, с одной поправкой: все это было незаконно. В садоводствах под Ангарском преступное сообщество выкупило несколько участков, на них стояли сараи и даже срубы домов. Вот только вместо уютного дачного быта мужчины организовали перекачку нефти из магистрального нефтепровода «Красноярск — Иркутск». Размах поражает: преступники прорыли 120 метров укрепленных тоннелей с вентиляцией и освещением, проложили 700 метров труб. Маскировались тщательно. Ни один сосед по дачному участку ничего не заподозрил. Нефть сдавали на нелегальные заправки.

Вадим ФОМИНЫХ, СОТРУДНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ УФСБ РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Деятельность данного преступного сообщества представляла значительную угрозу общественной и экологической безопасности. Из-за высокого давления внутри нефтепровода при монтаже врезок и перекачке нефти в любой момент могла произойти чрезвычайная ситуация, последствия которой были бы несоизмеримы с прибылью от незаконной деятельности.

В 2015 году преступное сообщество осудили, 12 его членов получили сроки от 2 до 10 лет, а руководитель Игорь Грищенко 20 лет колонии строгого режима и штраф 500 тысяч рублей. Однако на оглашение приговора Грищенко не явился, предпочел бежать. Четыре года он был в федеральном розыске. Сейчас задержанному предстоит все же отправиться в колонию.