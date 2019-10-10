СКР проводит проверку по факту получения ожогов подростками в полицейской машине

Мы уже рассказывали об этой истории. 18 сентября двое подростков, находясь в автомобиле патрульно-постовой службы, подожгли его, получив при этом ожоги различной степени тяжести. Как сообщает пресс-служба ведомства, следователи установили, что спустя несколько минут после помещения несовершеннолетних в отсек для задержанных в салоне автомобиля произошло возгорание. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего для принятия процессуального решения.