Складские помещения площадью 200 квадратных метров горели в Иркутске

Складские помещения площадью 200 квадратных метров горели в Иркутске

17.01.20

ЧП произошло сегодня в десять утра на левом берегу Каи. На место приехали пять пожарных расчетов, возгоранию присвоили повышенный ранг сложности, была угроза перехода огня на рядом стоящие строения и гаражные боксы. В итоге из соседних помещений эвакуировали два большегрузных автомобиля, из самого горящего здания шесть кислородных баллонов. Открытое горение ликвидировали в течение часа, погибших и пострадавших нет.

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