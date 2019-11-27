Скандальное видео из больницы: медики провели экстренную пресс-конференцию

Видео, где медсестра в палате швыряет больного ребенка, облетело все социальные сети. Сегодня, чтобы пояснить ситуацию, в Иркутской областной детской клинической больнице собрали экстренную пресс-конференцию.

На этих кадрах видно, как женщина довольно резко обращается с ребенком, который лежит в кровати. Это видео из палаты неврологического отделения областной детской клинической больницы облетело соцсети и попало в поле зрения правоохранительных органов. По подозрению в жестоком обращении с ребенком началась проверка. Свою проверку начал и минздрав.

Сергей ПАК, ЗАВЕДУЮЩИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ГБУЗ ИГОДКБ Насколько я видел это видео, мне показалось, что ее действия, может быть, это ее характер такой, что она все действия выполняла резко. Может, такой вот тип просто. Но я особо не увидел, чтобы это была какая-то грубость. Но движения были да, каким-то резкими. Тем не менее, ребенок чистый, ухоженный. Никаких следов насилия я не увидел.

На видеозаписи 15-летний подросток из Саянска. Вместе с сопровождающей 22 ноября ребенок поступил в областную детскую больницу на плановое лечение из саянского дома-интерната. У ребенка тяжелая патология центральной неравной системы, двигательные нарушения и психическое расстройство. Экстренную пресс-конференцию собрали сегодня в областной клинической детской больнице.

Геннадий ГВАК, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ ИГОДКБ: Я лично вчера вечером разговаривал и с мамой, той, которая засняла вот это все. У меня создалось впечатление, что она сожалеет об этом. Мне кажется, что у них был какой-то личностный конфликт. Я не могу это утвердительно сказать, но я так почувствовал.

Сейчас младшую медицинскую сестру из саянского детского дома-интерната, которая сопровождала подростка, отстранили от работы.