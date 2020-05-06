Школу в Тулуне подожгли

Такой вывод сделали дознаватели МЧС России по Иркутской области. Они работали на месте пожара и установили, что возгорание началось на третьем этаже в результате поджога. Специалисты нашли несколько очагов пожара, а это указывает на то, что сделано это было специально. Сейчас устанавливают личности возможных поджигателей, которых заметили очевидцы. Глава региона Игорь Кобзев заявил, что этот случай не останется без внимания и виновные будут найдены и обязательно наказаны.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Если подтвердится, что это была спланированная акция, то я в праве расценивать это как политический шантаж. Те, кто думают, что меня можно выбить этим способом из равновесия, ошибаются. Я стрессоустойчив и все эти моменты отслеживаю лично.

Тем временем на данное происшествие в Тулуне свое внимание обратили и политологи региона. И вот как один их них комментирует пожар, который произошел в тулунской школе.

Илья ЩЕГОЛИХИН, ПОЛИТОЛОГ: То, что у нас область политически пожароопасная, это было известно, но до того, чтобы поджигали школы, до этого еще не доходило. А что следующее подожгут? Больницу подожгут? Или, может быть, детский садик надо поджечь? Диверсию на Водоканале устроить. Где границы дозволенного в региональной политической борьбе?

В случае угрозы безопасности жителей области ответная реакция на такие проявления будет жесткой и быстрой. Расследование поджога школы в Тулуне остается на личном контроле главы региона Игоря Кобзева. Мы будем следить за развитием событий.